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Разгон и аресты протестующих в Улан-Удэ | ТВ новости
С понедельника по пятницу на телеканале "Дождь" и на bbcrussian.com Русская служба Би-би-си рассказывает о наиболее значимых событиях дня.
В выпуске за 12 сентября:
- Коммунисты против "московского дела"
- Егор Жуков, задержанный по "московскому делу" - в списке террористов
- Долгая дорога "шамана-воина" в Москву
- Украинец Павел Гриб рассказал, как его задержали в Беларуси и вывезли в Россию
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12 сентября 2019
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