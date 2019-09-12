Разгон и аресты протестующих в Улан-Удэ | ТВ новости
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Разгон и аресты протестующих в Улан-Удэ | ТВ новости

С понедельника по пятницу на телеканале "Дождь" и на bbcrussian.com Русская служба Би-би-си рассказывает о наиболее значимых событиях дня.

В выпуске за 12 сентября:

  • Коммунисты против "московского дела"
  • Егор Жуков, задержанный по "московскому делу" - в списке террористов
  • Долгая дорога "шамана-воина" в Москву
  • Украинец Павел Гриб рассказал, как его задержали в Беларуси и вывезли в Россию
  • 12 сентября 2019
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