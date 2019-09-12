Кто задержал украинца Павела Гриба в Беларуси
В марте окружной военный суд в Ростове-на Дону приговорил его к шести годам колонии за подстрекательство к совершению теракта.
Сам украинец называл себя невиновным. Его история похожа на детектив. 19-летний юноша пропал на территории Беларуси в августе 2017 года. Он выехал в белорусский Гомель, где должен был встретиться с девушкой из России.
С ней он познакомился в соцсетях. Однако после пересечения границы Белоруссии исчез.
Через две недели ФСБ России заявило, что он находится в СИЗО в Краснодаре. Его задержали по обвинению в том, что он якобы готовил взрыв в одной из школ Сочи.
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12 сентября 2019
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