«Дед Пихто». Кто задержал украинца Павела Гриба в Беларуси
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Кто задержал украинца Павела Гриба в Беларуси

В марте окружной военный суд в Ростове-на Дону приговорил его к шести годам колонии за подстрекательство к совершению теракта.

Сам украинец называл себя невиновным. Его история похожа на детектив. 19-летний юноша пропал на территории Беларуси в августе 2017 года. Он выехал в белорусский Гомель, где должен был встретиться с девушкой из России.

С ней он познакомился в соцсетях. Однако после пересечения границы Белоруссии исчез.

Через две недели ФСБ России заявило, что он находится в СИЗО в Краснодаре. Его задержали по обвинению в том, что он якобы готовил взрыв в одной из школ Сочи.

  • 12 сентября 2019
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