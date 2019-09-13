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Война МИДов. Чехия и Россия спорят из-за памятника Коневу | ТВ новости
С понедельника по пятницу на телеканале "Дождь" и на bbcrussian.com Русская служба Би-би-си рассказывает о наиболее значимых событиях дня.
В выпуске за 13 сентября:
- Спор Чехии и России из-за памятника Коневу в Праге
- Суд в Баку ищет виновных в смерти 14-летней Элины Гаджиевой
- Где новые Шараповы? - первая советская финалистка Уимблдона Ольга Морозова о теннисе
- Опасная работа: "мусорщики" на нефритовых шахтах в Мьянме
- Неочевидные открытия Шнобелевской премии
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13 сентября 2019
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