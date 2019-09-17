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Китаец заплатил $35 тысяч за клонирование умершего кота
Китайские ученые впервые клонировали котенка.
Питомец по кличке Чеснок стал точной копией умершего животного, хозяин которого заплатил 35 тысяч долларов, чтобы получить "дубликат" своего любимца.
В последние годы в Китае стремительно развивается генетика. В этой отрасли страна выходит на один уровень с США, Британией и Южной Кореей.
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17 сентября 2019
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