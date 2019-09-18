"Я похоронила шесть родственников": жизнь рядом со смертью в Афганистане
По данным ООН, за первую половину 2019 года в Афганистане в ходе боевых действий погибло больше мирных жителей, чем боевиков.
Би-би-си выяснила, что в августе 2019 года в Афганистане ежедневно погибало в среднем 74 человека, в том числе женщины и дети.
- Август смертей в Афганистане. Что показало расследование Би-би-си
- Война в Афганистане: Трамп признал провал переговоров с талибами
- "Выжить и уберечь детей": Афганистан спустя 30 лет после вывода советских войск
- Смертник устроил взрыв на свадьбе. Молодожены уцелели, но жить им не дают
Непрекращающееся насилие охватило почти всю страну, в то время как переговоры США о выводе оттуда вооруженных сил зашли в тупик.
И движение "Талибан" (запрещено в России), и правительство Афганистана поставили под сомнение точность данных, полученных Би-би-си.
Корреспондентам Би-би-си удалось побывать в провинции Фарьяб на труднодоступной территории, контролируемой "Талибаном".
Они встретились с мирными жителями, которые каждый день подвергаются опасности.
-
18 сентября 2019