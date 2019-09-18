"Я похоронила 6 родственников": трагедии ничейной земли в Афганистане
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"Я похоронила шесть родственников": жизнь рядом со смертью в Афганистане

По данным ООН, за первую половину 2019 года в Афганистане в ходе боевых действий погибло больше мирных жителей, чем боевиков.

Би-би-си выяснила, что в августе 2019 года в Афганистане ежедневно погибало в среднем 74 человека, в том числе женщины и дети.

Непрекращающееся насилие охватило почти всю страну, в то время как переговоры США о выводе оттуда вооруженных сил зашли в тупик.

И движение "Талибан" (запрещено в России), и правительство Афганистана поставили под сомнение точность данных, полученных Би-би-си.

Корреспондентам Би-би-си удалось побывать в провинции Фарьяб на труднодоступной территории, контролируемой "Талибаном".

Они встретились с мирными жителями, которые каждый день подвергаются опасности.

  • 18 сентября 2019
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