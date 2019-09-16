"Причинил нравственные страдания". Актера Павла Устинова отправили в колонию на 3,5 года
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Театр, Росгвардия, тюрьма. Сестра Павла Устинова - о его деле и приговоре

Актера Павла Устинова признали виновным в том, что на митинге в Москве он применил насилие к сотруднику Нацгвардии. Суд приговорил его к 3,5 годам колонии общего режима.

Павел Устинов не признает вину. По его словам, 3 августа он приехал на Пушкинскую площадь, чтобы встретиться с другом. Через несколько минут молодого человека жестко задержали.

После учебы в Высшей школе сценических искусств Констинтина Райкина, Устинов и сам работал в Росгвардии. Его сестра рассказала Русской службе Би-би-си о том, как к аресту отнесли его сослуживцы и коллеги из театра.

  • 16 сентября 2019
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