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Театр, Росгвардия, тюрьма. Сестра Павла Устинова - о его деле и приговоре
Актера Павла Устинова признали виновным в том, что на митинге в Москве он применил насилие к сотруднику Нацгвардии. Суд приговорил его к 3,5 годам колонии общего режима.
Павел Устинов не признает вину. По его словам, 3 августа он приехал на Пушкинскую площадь, чтобы встретиться с другом. Через несколько минут молодого человека жестко задержали.
После учебы в Высшей школе сценических искусств Констинтина Райкина, Устинов и сам работал в Росгвардии. Его сестра рассказала Русской службе Би-би-си о том, как к аресту отнесли его сослуживцы и коллеги из театра.
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16 сентября 2019
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