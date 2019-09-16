Израиль: Либерман и борьба за "русский голос"
В Израиле проходят внеочередные выборы второй раз за год. Весной у премьер-министра страны Биньямином Нетаньяху не хватило одного голоса, чтобы сформировать правительство.
Но Авигдор Либерман, основатель партии "Наш дом Израиль" отказался войти в правую коалицию Нетаньяху с ортодоксальными партиями. Из-за этого в мае парламент самораспустился и были объявлены досрочные выборы.
О том, кто такой Либерман, кто его поддерживает и почему в Израиле борются за голоса русскоговорящих избирателей, - в видеосюжете Русской службы Би-би-си.
Авторы сюжета - Бен Тавенер и Анастасия Златопольская.
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16 сентября 2019
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