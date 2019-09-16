Израиль: Либерман и борьба за "русский голос"
Media playback is unsupported on your device
Видео

Израиль: Либерман и борьба за "русский голос"

В Израиле проходят внеочередные выборы второй раз за год. Весной у премьер-министра страны Биньямином Нетаньяху не хватило одного голоса, чтобы сформировать правительство.

Но Авигдор Либерман, основатель партии "Наш дом Израиль" отказался войти в правую коалицию Нетаньяху с ортодоксальными партиями. Из-за этого в мае парламент самораспустился и были объявлены досрочные выборы.

О том, кто такой Либерман, кто его поддерживает и почему в Израиле борются за голоса русскоговорящих избирателей, - в видеосюжете Русской службы Би-би-си.

Авторы сюжета - Бен Тавенер и Анастасия Златопольская.

  • 16 сентября 2019
Go to next video: Закон о правах евреев разделил Израиль. История двух спецназовцев - еврея и друза