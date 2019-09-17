Год массовых протестов: что происходит на границе сектора Газа?

В субботу десятки тысяч человек вышли на акцию протеста на границу Газы и Израиля. "Марш возвращения" начался ровно год назад и проходил каждые выходные. За год демонстраций погибло около 200 палестинцев, тысячи ранены.