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Израиль - светский или ортодоксальный? Почему вопрос религии так важен на выборах в Кнессет
Во вторник в Израиле проходят вторые за год досрочные парламентские выборы.
Их пришлось провести после того, как закон о призыве в армию учеников ешивы - еврейского религиозного учебного заведения - стал камнем преткновения для формирования правительства.
Светские израильтяне и ортодоксальная община обеспокоены, каким будет следующее правительство и насколько большую роль в жизни страны будет играть религия.
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17 сентября 2019
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