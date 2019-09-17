Израиль - светский или ортодоксальный? Почему вопрос религии так важен на выборах в Кнессет
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Израиль - светский или ортодоксальный? Почему вопрос религии так важен на выборах в Кнессет

Во вторник в Израиле проходят вторые за год досрочные парламентские выборы.

Их пришлось провести после того, как закон о призыве в армию учеников ешивы - еврейского религиозного учебного заведения - стал камнем преткновения для формирования правительства.

Светские израильтяне и ортодоксальная община обеспокоены, каким будет следующее правительство и насколько большую роль в жизни страны будет играть религия.

  • 17 сентября 2019
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