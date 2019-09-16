Суровый приговор Павлу Устинову. За что? | ТВ новости
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Суровый приговор Павлу Устинову. За что? | ТВ новости

С понедельника по пятницу на телеканале "Дождь" и на bbcrussian.com Русская служба Би-би-си рассказывает о наиболее значимых событиях дня.

В выпуске за 16 сентября:

  • Актеру Павлу Устинову дали 3,5 года колонии
  • В Грузии судят участников акции против визита Сергея Гаврилова
  • Политолог Екатерина Шульман - о программе экономической интеграции России и Беларуси
  • Война дронов. Кто и как будет использовать военные беспилотники?
  • Как прошел первый гей-парад в Харькове?
  • 16 сентября 2019
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