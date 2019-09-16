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Суровый приговор Павлу Устинову. За что? | ТВ новости
С понедельника по пятницу на телеканале "Дождь" и на bbcrussian.com Русская служба Би-би-си рассказывает о наиболее значимых событиях дня.
В выпуске за 16 сентября:
- Актеру Павлу Устинову дали 3,5 года колонии
- В Грузии судят участников акции против визита Сергея Гаврилова
- Политолог Екатерина Шульман - о программе экономической интеграции России и Беларуси
- Война дронов. Кто и как будет использовать военные беспилотники?
- Как прошел первый гей-парад в Харькове?
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16 сентября 2019
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