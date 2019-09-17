«Я/Мы Павел Устинов». Кто выступил за и против приговора актеру| ТВ новости
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"Я/Мы Павел Устинов". Кто выступил за и против приговора актеру | ТВ-новости

С понедельника по пятницу на телеканале "Дождь" и на bbcrussian.com Русская служба Би-би-си рассказывает о наиболее значимых событиях дня.

В выпуске за 17 сентября:

  • Актеры начали флэшмоб в поддержку Павла Устинова
  • Почему полицейских не наказывают за превышение полномочий
  • Мамаев и Кокорин вышли на свободу
  • Как проходят выборы в Израиле
  • Санкт-Петербург требует результатов выборов
  • 17 сентября 2019
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