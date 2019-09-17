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"Я/Мы Павел Устинов". Кто выступил за и против приговора актеру | ТВ-новости
С понедельника по пятницу на телеканале "Дождь" и на bbcrussian.com Русская служба Би-би-си рассказывает о наиболее значимых событиях дня.
В выпуске за 17 сентября:
- Актеры начали флэшмоб в поддержку Павла Устинова
- Почему полицейских не наказывают за превышение полномочий
- Мамаев и Кокорин вышли на свободу
- Как проходят выборы в Израиле
- Санкт-Петербург требует результатов выборов
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17 сентября 2019
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