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Андрей Турчак, Стивен Фрай и священники. Кто против приговора Устинову? | ТВ-новости
С понедельника по пятницу на телеканале "Дождь" и на bbcrussian.com Русская служба Би-би-си рассказывает о наиболее значимых событиях дня.
В выпуске за 18 сентября:
- Первые слова фигуранта "московского дела" Айдара Губайдулина на свободе
- В Москве проходят одиночные пикеты в поддержку Павла Устинова
- Отец Дионисий и отец Александр о том, почему они подписали письмо в поддержку Павла Устинова
- Как федеральные телеканалы говорят о деле Павла Устинова
- Итоги выборов в Израиле
- Книга Эдварда Сноудена вышла в продажу
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18 сентября 2019
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