Андрей Турчак, Стивен Фрай и священники. Кто против приговора Устинову? | Новости
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Андрей Турчак, Стивен Фрай и священники. Кто против приговора Устинову? | ТВ-новости

С понедельника по пятницу на телеканале "Дождь" и на bbcrussian.com Русская служба Би-би-си рассказывает о наиболее значимых событиях дня.

В выпуске за 18 сентября:

  • Первые слова фигуранта "московского дела" Айдара Губайдулина на свободе
  • В Москве проходят одиночные пикеты в поддержку Павла Устинова
  • Отец Дионисий и отец Александр о том, почему они подписали письмо в поддержку Павла Устинова
  • Как федеральные телеканалы говорят о деле Павла Устинова
  • Итоги выборов в Израиле
  • Книга Эдварда Сноудена вышла в продажу
  • 18 сентября 2019
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