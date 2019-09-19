Убийство чеченца в Берлине: кем был Зелимхан Хангошвили
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Убийство чеченца в Берлине: кем был Зелимхан Хангошвили

Месяц назад в центре Берлина убили чеченца Зелимхана Хангошвили. Нападавшего удалось задержать, немецкая прокуратура заявила о заказном характере убийства.

Во вторую чеченскую кампанию Хангошвили воевал против федеральных войск, позже в России он был объявлен в розыск по подозрению в терроризме. После того, как уже в Грузии он пережил покушение, чеченский полевой командир бежал в Европу.

Кем на самом деле был Зелимхан Хангошвили, и что сейчас известно об обстоятельствах его смерти? Би-би-си отправилась в Берлин, чтобы узнать подробности.

  • 19 сентября 2019
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