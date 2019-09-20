Мосгордума
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"Происходит эксгумация трупа": что говорят в новой Мосгордуме

В Мосгордуме прошло первое заседание нового созыва. Ему предшестовала волна масштабных протестов, из-за которых в общей сложности были задержаны тысячи человек. Несколько из них уже получили тюремные сроки.

По итогам выборов почти половину мест в городском парламенте получили кандидаты, которых призывал поддерживать политик Алексей Навальный.

Фракция без партии, новый старый спикер и предложение распустить Мосгордуму. Что еще депутаты успели сделать в первый рабочий день?

  • 20 сентября 2019
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