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"Происходит эксгумация трупа": что говорят в новой Мосгордуме
В Мосгордуме прошло первое заседание нового созыва. Ему предшестовала волна масштабных протестов, из-за которых в общей сложности были задержаны тысячи человек. Несколько из них уже получили тюремные сроки.
По итогам выборов почти половину мест в городском парламенте получили кандидаты, которых призывал поддерживать политик Алексей Навальный.
Фракция без партии, новый старый спикер и предложение распустить Мосгордуму. Что еще депутаты успели сделать в первый рабочий день?
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20 сентября 2019
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