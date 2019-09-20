Павел Устинов после освобождения: “Надеялся на лучшее - и до сих пор надеюсь”
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Павел Устинов после освобождения: “Надеялся на лучшее - и до сих пор надеюсь”

Фигуранта "московского дела" Павла Устинова, которого признали виновным в применении насилия к представителю власти, отпустили из СИЗО под подписку о невыезде. За четыре дня до этого актер получил 3,5 года колонии общего режима за то, что вывихнул плечо нацгвардейцу во время задержания на митинге 3 августа.

Сам Устинов вину не признал и заявил, что вообще не участвовал в митинге, а просто ждал друга у метро Пушкинская. Приговор актеру вызвал широкий резонанс: в его поддержку запустили флешмоб в "Инстаграме" и провели серию пикетов.

Русской службе Би-би-си удалось поговорить с Павлом Устиновым после его освобождения из СИЗО.

  • 20 сентября 2019
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