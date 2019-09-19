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Советская финалистка Уимблдона Ольга Морозова - о Данииле Медведеве, политике в спорте и жизни в Англии
Ольга Морозова - первая советская финалистка Уимблдонского турнира в одиночном разряде. До финала она дошла в 1974 году, но проиграла американке Криc Эверт. Позже уже с ней в паре Морозова выиграла "Ролан Гаррос".
В 90-е Морозова переехала в Англию и начала тренировать британских игроков. Среди них был, например, Энди Маррей.
В интервью Би-би-си Морозова рассказала о том, почему в России так мало успешных теннисистов.
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19 сентября 2019
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