Почему так трудно взять Уимблдон и Ролан Гаррос в один год?

1 июля стартует Уимблдон - один из четырех турниров Большого шлема по теннису. Лишь единицы могли победить на нем после триумфа на Ролан Гарросе в Париже. Почему?