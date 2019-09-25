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Нэнси Пелоси о запуске процесса импичмента Трампу
Палата представителей Конгресса Сша запустила процесс импичмента президента Трампа.
Нэнси Пелоси, спикер Палаты представителей, объявила о начале расследования, которое может привести к импичменту президента США Дональда Трампа.
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25 сентября 2019
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