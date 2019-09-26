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Видео
Умер экс-президент Франции Жак Ширак
Жак Ширак, дважды занимавший пост президента Франции, скончался 26 сентября 2019.
На видео лишь несколько встреч с лидерами других государств, которые провел Жак Ширак за время своего президентства.
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26 сентября 2019
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