Дети в тюрьме за кражу ванили
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Как дети проводят годы в тюрьме за кражу ванили

Дети, обвиняемые в краже ванильных бобов на Мадагаскаре, проводят в тюрьме по три года в ожидании суда.

Остров - крупнейший в мире поставщик ванильных бобов. У высокого спроса есть обратная сторона: он привел к росту воровства.

Условия, в которых содержатся дети-заключенны, вызывают беспокойство правозащитников. Среди прочего, узников кормят только один раз в день.

Репортер Би-би-си из Южной Африки Пумза Фихлани посетила тюрьму в одном из крупнейших на Мадагаскаре районов, где производят ваниль.

  • 3 октября 2019
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