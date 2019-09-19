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"Мне пришлось нести свою сломанную ногу": как в Австралии спасли туриста
Австралиец Нил Паркер два дня полз со сломанной ногой в поисках помощи. Он путешествовал в одиночку, когда сорвался со скалы и упал в ущелье.
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По его словам, нога буквально переломилась на две части, кисть руки тоже была сломана. Телефон турист потерял во время падения.
Два дня спустя Паркера заметили с вертолета спасатели.
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19 сентября 2019
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