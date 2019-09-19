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Шаман не дошел до Путина. Но дело его продолжается | ТВ-новости
С понедельника по пятницу на телеканале "Дождь" и на bbcrussian.com Русская служба Би-би-си рассказывает о наиболее значимых событиях дня.
В выпуске за 19 сентября:
- Арест шамана Александра Габышева
- Фигуранту "московского дела" Павлу Устинову собираются смягчить наказание
- Месяц назад в центре Берлина убили чеченца Зелимхана Хангошвили. Би-би-си выясняла, кто он и что известно о его смерти
- Би-би-си провела месяц в больнице в Афганистане: в стране каждый день гибнет больше детей, чем в любой точке мира
- Премьер-министр Канады Джастин Трюдо извинился за фотографию 18-летней давности
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19 сентября 2019
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