Шаман не дошел до Путина. Но дело его живет | ТВ-новости
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Шаман не дошел до Путина. Но дело его продолжается | ТВ-новости

С понедельника по пятницу на телеканале "Дождь" и на bbcrussian.com Русская служба Би-би-си рассказывает о наиболее значимых событиях дня.

В выпуске за 19 сентября:

  • Арест шамана Александра Габышева
  • Фигуранту "московского дела" Павлу Устинову собираются смягчить наказание
  • Месяц назад в центре Берлина убили чеченца Зелимхана Хангошвили. Би-би-си выясняла, кто он и что известно о его смерти
  • Би-би-си провела месяц в больнице в Афганистане: в стране каждый день гибнет больше детей, чем в любой точке мира
  • Премьер-министр Канады Джастин Трюдо извинился за фотографию 18-летней давности
  • 19 сентября 2019
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