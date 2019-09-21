Подкаст “Что это было”. Как освобождали актера Павла Устинова
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Подкаст “Что это было”. Как освобождали актера Павла Устинова

В поддержку осужденного актера Павла Устинова сначала выступили его коллеги по цеху, а затем за фигуранта “московского дела” стали заступаться те, кто раньше не был замечен в защите участников протестных акций.

В понедельник он получил реальной срок - три с половиной года колонии - по обвинению в применении силы против росгвардейца, а уже в пятницу суд отпустил его из СИЗО по просьбе прокуратуры.

Почему в деле Павла Устинова произошли такие перемены и что ждет других обвиняемых по этому делу – объясняют корреспонденты Русской службы Би-би-си Сергей Горяшко и Наталия Зотова.

Подкаст "Что это было?" также можно слушать в BBC iPlayer, в подкастах Apple, в Overcast и на других платформах.

  • 21 сентября 2019
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