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Павел Устинов вышел и пропал | Новости
С понедельника по пятницу на телеканале "Дождь" и на bbcrussian.com Русская служба Би-би-си рассказывает о наиболее значимых событиях дня.
В выпуске за 20 сентября:
- Фигуранта "московского дела" Павла Устинова выпустили из СИЗО, но его никто не видел
- Как прошло первое заседание в Мосгордуме
- "Стыдно". В Грузии проходят акции против назначения Георгия Гахария премьер-министром
- Би-би-си организовала встречу албанского юноши и сербской девушки в городе, разделенном на две части
- Премьера нового фильма "Маша и Медведь" прошла сегодня в Британии
- В продажу поступил новый iPhone 11
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20 сентября 2019
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