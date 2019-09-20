Павел Устинов вышел и пропал | Новости
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Павел Устинов вышел и пропал | Новости

С понедельника по пятницу на телеканале "Дождь" и на bbcrussian.com Русская служба Би-би-си рассказывает о наиболее значимых событиях дня.

В выпуске за 20 сентября:

  • Фигуранта "московского дела" Павла Устинова выпустили из СИЗО, но его никто не видел
  • Как прошло первое заседание в Мосгордуме
  • "Стыдно". В Грузии проходят акции против назначения Георгия Гахария премьер-министром
  • Би-би-си организовала встречу албанского юноши и сербской девушки в городе, разделенном на две части
  • Премьера нового фильма "Маша и Медведь" прошла сегодня в Британии
  • В продажу поступил новый iPhone 11
  • 20 сентября 2019
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