Mr. Freeman. 10 лет. Месседж, деньги и мультики
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Mr. Freeman. 10 лет. Месседж, деньги и мультики

Первая серия мультфильма Mr. Freeman была опубликована 21 сентября 2009 года.

Русская служба Би-би-си поговорила с четырьмя его главными создателями о том, как они рисовали своего персонажа, о бедности, студии анимации Toonbox и смыслах, которых, может быть, и не было.

  • 23 сентября 2019
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