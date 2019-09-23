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Видео
Mr. Freeman. 10 лет. Месседж, деньги и мультики
Первая серия мультфильма Mr. Freeman была опубликована 21 сентября 2009 года.
Русская служба Би-би-си поговорила с четырьмя его главными создателями о том, как они рисовали своего персонажа, о бедности, студии анимации Toonbox и смыслах, которых, может быть, и не было.
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23 сентября 2019
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