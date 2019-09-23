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Thomas Cook: началась крупнейшая в британской истории репатриация туристов
Британское турагентство Thomas Cook обанкротилось, лишив работы как минимум 22 тысяч из сотрудников компании.
В момент объявления о прекращении работы старейшей в мире туристической фирмы около 600 тысяч ее клиентов находились на отдыхе за рубежом, 150 тысяч их них - британцы.
Теперь началась крупнейшая в британской истории операция по возвращению граждан на родину.
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23 сентября 2019
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