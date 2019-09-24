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"Как вы смеете!" Речь Греты Тунберг в ООН
"Вы, со своими пустыми словами, украли мое детство и мои мечты!" - заявила Грета Тунберг участникам саммита ООН, посвященного проблемам изменения климата.
К своим 16 годам активистка экологического движения успела стать номинантом на Нобелевскую премию мира, "человеком года" по версии GQ, выступить в Давосе и в британском парламенте.
Организаторы саммита ООН по изменению климата пригласили ее выступить в Нью-Йорке.
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24 сентября 2019
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