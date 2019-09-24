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Суд против Бориса: новая драма в британской политике
Верховный суд Великобритании принял историческое решение: он фактически признал премьер-министра Бориса Джонсона виновным в злоупотреблении властью.
11 судей единогласно решили, что Джонсон неправомерно отправил парламент на долгий перерыв перед запланированным выходом страны из Евросоюза.
Оппоненты Джонсона говорят, что теперь он обязан уйти в отставку, но Джонсон, похоже, думает иначе.
Корреспондент Би-би-си Бен Тавенер рассказывает об историческом решении Верховного суда Великобритании.
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24 сентября 2019
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