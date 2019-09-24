Суд против Бориса: новая драма в британской политике
Media playback is unsupported on your device
Видео

Суд против Бориса: новая драма в британской политике

Верховный суд Великобритании принял историческое решение: он фактически признал премьер-министра Бориса Джонсона виновным в злоупотреблении властью.

11 судей единогласно решили, что Джонсон неправомерно отправил парламент на долгий перерыв перед запланированным выходом страны из Евросоюза.

Оппоненты Джонсона говорят, что теперь он обязан уйти в отставку, но Джонсон, похоже, думает иначе.

Корреспондент Би-би-си Бен Тавенер рассказывает об историческом решении Верховного суда Великобритании.

  • 24 сентября 2019
Go to next video: Видео: протесты в Британии после приостановки работы парламента