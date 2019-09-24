Суд против Бориса: новая драма в британской политике

Борис Джонсон: пять фактов о будущем премьер-министре Британии

Какая связь с Россией есть у будущего премьер-министра Великобритании, почему он любит мертвые языки, и какое у него хобби? Необычные факты о Джонсоне в видео Русской службе Би-би-си.