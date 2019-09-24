Европа ближе? Полетят ли лоукостеры в Питер? | ТВ новости
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Европа ближе? Полетят ли лоукостеры в Питер? | ТВ новости

С понедельника по пятницу на телеканале "Дождь" и на bbcrussian.com Русская служба Би-би-си рассказывает о наиболее значимых событиях дня.

В выпуске за 24 сентября:

  • Не прав. Историческое поражение Бориса Джонсона в суде
  • Будут ли летать европейские бюджетные авиалинии в Санкт-Петербург?
  • Можно ли управлять компьютером силой мысли?
  • Грета Тунберг об изменении климата. И пользователи интернета - о Грете
  • О Джевелинах - новый министр обороны Украины
  • 24 сентября 2019
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