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Европа ближе? Полетят ли лоукостеры в Питер? | ТВ новости
С понедельника по пятницу на телеканале "Дождь" и на bbcrussian.com Русская служба Би-би-си рассказывает о наиболее значимых событиях дня.
В выпуске за 24 сентября:
- Не прав. Историческое поражение Бориса Джонсона в суде
- Будут ли летать европейские бюджетные авиалинии в Санкт-Петербург?
- Можно ли управлять компьютером силой мысли?
- Грета Тунберг об изменении климата. И пользователи интернета - о Грете
- О Джевелинах - новый министр обороны Украины
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24 сентября 2019
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