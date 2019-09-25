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Меган и принц Гарри показали СМИ 4-месячного сына Арчи во время встречи с Десмондом Туту
Герцог и герцогиня Сассекские показали СМИ своего 4-месячного сына Арчи во время 10-дневной поездки по Африке.
Чета встретилась с архиепископом Кейптаунским Десмондом Туту и его дочерью Тандекой Туту-Гхаше в ЮАР.
До этого Меган и Гарри редко показывали публике своего сына.
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25 сентября 2019
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