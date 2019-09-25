Роды по-британски: история двух Кейт

Наш видеоблогер Бен Тавенер сравнивает, как рожают в частной и бесплатной системах здравоохранения в Британии, с помощью русскоговорящей британки Кейт Пивор – и недавно родившей в крыле "Линдо" мамой Ольгой Молокиной.