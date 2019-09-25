"Если бы вы могли что-то предпринять". Разговор Трампа с Зеленским | ТВ-новости
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"Если бы вы могли что-то предпринять". Разговор Трампа с Зеленским | ТВ-новости

С понедельника по пятницу на телеканале "Дождь" и на bbcrussian.com Русская служба Би-би-си рассказывает о наиболее значимых событиях дня.

В выпуске за 24 сентября:

  • Трампу грозит импичмент
  • Очередной скандал в британском парламенте
  • Санкт-Петербург. Дело о фотографии Путина на кладбище
  • Смерть экс-главы Danske Bank в Эстонии
  • "Очень дорогой яд": пьеса о смерти Литвиненко в Лондоне
  • 25 сентября 2019
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