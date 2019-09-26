Судьба президентов: что теперь ждет Зеленского и Трампа | ТВ-новости
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Судьба президентов: что теперь ждет Зеленского и Трампа | ТВ-новости

С понедельника по пятницу на телеканале "Дождь" и на bbcrussian.com Русская служба Би-би-си рассказывает о наиболее значимых событиях дня.

В выпуске за 26 сентября:

  • Что в Киеве думают о скандальных переговорах президентов США и Украины и поведении Владимира Зеленского. Что известно о деле компании "Burisma".
  • Больше не обвиняемый. Интервью одного из фигурантов московского дела Алексея Миняйло, которого Басманный суд Москвы сегодня неожиданно освободил из-под стражи.
  • Страх, ненависть и почти непарламентская лексика. Говорим о том, как брексит изменил язык британских политиков.
  • 26 сентября 2019
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