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Судьба президентов: что теперь ждет Зеленского и Трампа | ТВ-новости
С понедельника по пятницу на телеканале "Дождь" и на bbcrussian.com Русская служба Би-би-си рассказывает о наиболее значимых событиях дня.
В выпуске за 26 сентября:
- Что в Киеве думают о скандальных переговорах президентов США и Украины и поведении Владимира Зеленского. Что известно о деле компании "Burisma".
- Больше не обвиняемый. Интервью одного из фигурантов московского дела Алексея Миняйло, которого Басманный суд Москвы сегодня неожиданно освободил из-под стражи.
- Страх, ненависть и почти непарламентская лексика. Говорим о том, как брексит изменил язык британских политиков.
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26 сентября 2019
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