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Страх и ненависть в британском парламенте. Какими словами ругаются депутаты
Страх и ненависть в британском парламенте. Так комментаторы описывают горячее обсуждение брексита в Вестминстере.
Мы привыкли к тому, что британцы - люди сдержанные, а парламентарии тем более. Но брексит все изменил. Теперь депутаты используют все более и более агрессивную лексику.
Краткий политико-лингвистический анализ изменившейся лексики парламентариев предлагает Бен Тавенер.
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26 сентября 2019
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