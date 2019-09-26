Какими словами ругаются британские депутаты
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Страх и ненависть в британском парламенте. Какими словами ругаются депутаты

Страх и ненависть в британском парламенте. Так комментаторы описывают горячее обсуждение брексита в Вестминстере.

Мы привыкли к тому, что британцы - люди сдержанные, а парламентарии тем более. Но брексит все изменил. Теперь депутаты используют все более и более агрессивную лексику.

Краткий политико-лингвистический анализ изменившейся лексики парламентариев предлагает Бен Тавенер.

  • 26 сентября 2019
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