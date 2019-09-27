Паром "Эстония". 25 лет страшной катастрофе в Балтийском море

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Ночью 28 сентября 1994 года паром "Эстония" потерпел крушение в Балтийском море.

Погибли 852 человека, спаслись 138. Это крупнейшее кораблекрушение в Балтийском море в мирное время.

Причиной катастрофы стал отвалившийся передний визор, через который на паром заезжают автомобили. Вместо носа образовалась дыра. На полном ходу паром набрал воду, которая затопила автомобильную палубу. Судно накренилось на 30 градусов.

Чтобы спастись, людям надо было выбраться на открытую седьмую палубу максимум за 20 минут. Это успели сделать примерно 250 человек. Они пытались спустить на воду шлюпки, но судно быстро легло на бок. Большинство собравшихся на седьмой палубе либо упало в воду, либо было смыто волнами.

"Я была как в стиральной машине, когда меня накрыла эта волна. В тот момент я получила все травмы, у меня были сломаны ребра, перерезаны мышцы. Я открыла глаза и подумала - я жива или мертва", - вспоминает член экипажа Сийри Саме, которой удалось выжить.

В спасательной операции участвовали восемь судов, шведские и финские вертолеты. И тем не менее люди оставались в воде до утра. Высота волн достигала пяти метров, температура воды - около 10 градусов.

После катастрофы Международная морская организация ввела ряд изменений в правила паромного судоходства. Например, все корабли с носовым визором получили еще одни ворота посередине.

Считается, что сегодня путешествовать на паромах стало безопасней.