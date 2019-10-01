Парад и огнестрельные ранения: как празднуют 70 лет КНР
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Парад и огнестрельное ранение: как празднуют 70 лет КНР

Китайская Народная Республика была создана 1 октября 1949 года.

На 70-летие коммунистического строя в Пекине был устроен масштабный парад и народные гуляния. А в это время в Гонконге полиция впервые начала стрелять по протестующим из боевого оружия.

На улицы вышли тысячи человек, более 30 пострадали и госпитализированы, двое находятся в критическим состоянии, один - с огнестрельным ранением

Мирные протесты в Гонконге начались в марте 2019 года, протестующие требовали не принимать законопроект, который разрешал выдачу подозреваемых в преступлениях из Гонконга в материковый Китай. Там действует другая система уголовного права.

В июне демонстрации стали массовыми и переросли в беспорядки.

  • 1 октября 2019
Go to next video: Стрельба в гонконгском метро резиновыми пулями с близкого расстояния