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Спросили Зеленского о "формуле Штайнмайера". Он ушел от ответа. Три раза
И политики, и общественность возмущаются, что им не хватает информации о принятой Киевом "формуле Штайнмайера". Она предполагает вступление на Украине в силу закона об особом статусе территорий, контролируемых самопровозглашенными ДНР и ЛНР, после проведения там выборов.
Президент Украины Владимир Зеленский неоднократно говорил, что выборы в непризнанных республиках не пройдут "под дулами пулеметов", но ни разу не пояснял, получил ли он гарантии отвода войск и контроля границы до самих выборов.
Би-би-си спросила его об этом.
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4 октября 2019
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