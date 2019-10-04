Спросили Зеленского о "формуле Штайнмайера". Он ушел от ответа. Три раза
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Спросили Зеленского о "формуле Штайнмайера". Он ушел от ответа. Три раза

И политики, и общественность возмущаются, что им не хватает информации о принятой Киевом "формуле Штайнмайера". Она предполагает вступление на Украине в силу закона об особом статусе территорий, контролируемых самопровозглашенными ДНР и ЛНР, после проведения там выборов.

Президент Украины Владимир Зеленский неоднократно говорил, что выборы в непризнанных республиках не пройдут "под дулами пулеметов", но ни разу не пояснял, получил ли он гарантии отвода войск и контроля границы до самих выборов.

Би-би-си спросила его об этом.

  • 4 октября 2019
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