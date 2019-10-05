Подкаст "Что это было". Зачем Зеленский согласился на план Штайнмайера?
Украина согласилась на "формулу Штайнмайера" – план, по которому может быть организовано придание особого статуса Донецкой и Луганской областям. В Москве приветствуют это решение и говорят, что теперь, наконец, готовы к встрече в так называемом "нормандском формате" - Германия, Россия, Украина, Франция. А в Киеве начались волнения: противники Зеленского обвиняют его в предательстве и капитуляции. Причины и возможные последствия этого решения украинского президента обсуждают корреспонденты Би-би-си Елизавета Сурначева и Святослав Хоменко.
Подкаст "Что это было?" также можно слушать в подкастах Apple, в Overcast, на "Яндекс. Музыке" и на других платформах.
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5 октября 2019
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