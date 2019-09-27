«Отличный созвон». Трам защищается. | ТВ новости
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"Отличный созвон". Трам защищается. | ТВ новости

С понедельника по пятницу на телеканале "Дождь" и на bbcrussian.com Русская служба Би-би-си рассказывает о наиболее значимых событиях дня.

В выпуске за 27 сентября:

  • Увольнение генпрокурора Украины: версия Трампа не совпадает с версией экс-главы МИД Украины Павла Климкина
  • Катасрофа на пароме "Эстония": расскажи спасшихся
  • Отчаянные меры: почему северокорейские браконьеры рыбачат в российских водах
  • Нелегальные публичные дома в Тунисе
  • Жизнь без смартфонов в фотографии
  • 27 сентября 2019
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