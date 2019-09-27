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"Отличный созвон". Трам защищается. | ТВ новости
С понедельника по пятницу на телеканале "Дождь" и на bbcrussian.com Русская служба Би-би-си рассказывает о наиболее значимых событиях дня.
В выпуске за 27 сентября:
- Увольнение генпрокурора Украины: версия Трампа не совпадает с версией экс-главы МИД Украины Павла Климкина
- Катасрофа на пароме "Эстония": расскажи спасшихся
- Отчаянные меры: почему северокорейские браконьеры рыбачат в российских водах
- Нелегальные публичные дома в Тунисе
- Жизнь без смартфонов в фотографии
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27 сентября 2019
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