Заголовок новостей: Почему на Сахарова не пришли сотни тысяч| ТВ-Новости
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Почему на Сахарова не пришли сотни тысяч | ТВ-новости

С понедельника по пятницу на телеканале "Дождь" и на bbcrussian.com Русская служба Би-би-си рассказывает о наиболее значимых событиях дня.

В выпуске за 30 сентября:

  • Павел Устинов вышел на свободу - с чистой совестью и условным сроком.
  • "Чужих команд не выполняем". Как Зеленский комментирует переговоры с Трампом?
  • Виталий Портников - о скандале вокруг разговора Трампа с Зеленским.
  • "Защитить Ассада от американских посягательств". Зачем Россия воюет в Сирии уже четыре года? И победил ли Путин в этой войне?
  • 30 сентября 2019
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