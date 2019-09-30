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Почему на Сахарова не пришли сотни тысяч | ТВ-новости
С понедельника по пятницу на телеканале "Дождь" и на bbcrussian.com Русская служба Би-би-си рассказывает о наиболее значимых событиях дня.
В выпуске за 30 сентября:
- Павел Устинов вышел на свободу - с чистой совестью и условным сроком.
- "Чужих команд не выполняем". Как Зеленский комментирует переговоры с Трампом?
- Виталий Портников - о скандале вокруг разговора Трампа с Зеленским.
- "Защитить Ассада от американских посягательств". Зачем Россия воюет в Сирии уже четыре года? И победил ли Путин в этой войне?
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30 сентября 2019
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