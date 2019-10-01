Детские онкологи спорят о ситуации в центре Блохина| Новости
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Детские онкологи спорят о ситуации в центре Блохина | ТВ-новости

С понедельника по пятницу на телеканале "Дождь" и на bbcrussian.com Русская служба Би-би-си рассказывает о наиболее значимых событиях дня.

В выпуске за 1 октября:

  • Несколько врачей из НИИ детской онкологии и гематологии написали заявления об увольнении. Их осудили другие коллеги. Мы пообщались с обеими сторонами
  • Украина согласилась на "формулу Штайнмайера". Что это такое?
  • 70 лет КНР: в Пекине грандиозный парад, Гонконг сотрясают протесты
  • В Элисте требуют отставки назначенного мэра. Он - бывший лидер донецкой "республики"
  • 1 октября 2019
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