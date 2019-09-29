"Отпускай". Как прошел самый массовый митинг в поддержку политзаключенных
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"Отпускай". Как прошел самый массовый митинг в поддержку политзаключенных

В Москве на проспекте Сахарова прошел согласованный митинг в поддержку фигурантов "московского дела" и других политзаключенных. На акцию под лозунгом "Отпускай" пришло не меньше 20 000 человек, по данным МВД.

Корреспонденты Русской службы Би-би-си спросили ее участников, почему они решили выйти на улицы с плакатами.

  • 29 сентября 2019
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