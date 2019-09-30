Виталий Портников: "На встрече с Трампом Зеленский был в ужасе"
Media playback is unsupported on your device
Видео

Виталий Портников: "На встрече с Трампом Зеленский был в ужасе"

У Украины нет оснований проводить расследование в отношении сына бывшего вице-президента США Хантера Байдена.

Об этом заявил бывший генпрокурор Украины Юрий Луценко в интервью Би-би-си. Луценко занимал пост генпрокурора, когда Хантер Байден входил в совет директоров украинской компании "Бурисма".

О том, как влияет скандал с переговорами Трампа и Зеленского на имидж Украины и ее президента, рассказывает украинский политический обозреватель Виталий Портников.

  • 30 сентября 2019
Go to next video: Почему на Сахарова не пришли сотни тысяч | ТВ-новости