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Виталий Портников: "На встрече с Трампом Зеленский был в ужасе"
У Украины нет оснований проводить расследование в отношении сына бывшего вице-президента США Хантера Байдена.
Об этом заявил бывший генпрокурор Украины Юрий Луценко в интервью Би-би-си. Луценко занимал пост генпрокурора, когда Хантер Байден входил в совет директоров украинской компании "Бурисма".
О том, как влияет скандал с переговорами Трампа и Зеленского на имидж Украины и ее президента, рассказывает украинский политический обозреватель Виталий Портников.
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30 сентября 2019
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