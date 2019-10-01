Как "московское дело" пришло в университеты. Документальный фильм Би-би-си
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Как "московское дело" пришло в университеты. Документальный фильм Би-би-си

В начале августа нескольких студентов московских вузов арестовали по обвинению в массовых беспорядках на митинге 27 июля. После этого однокурсники Егора Жукова и Даниила Конона начали кампанию в их защиту.

Студенты стали организовывать акции и пикеты, а в Telegram появились чаты для сбора денег на юридическую помощь и передачи в СИЗО. При этом руководство вузов отстранилось: в Бауманке и ВШЭ заявили, что университет должен оставаться вне политики.

Русская служба Би-би-си рассказывает, как "московское дело" объединило студентов и какие споры оно вызвало в академической среде.

  • 1 октября 2019
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