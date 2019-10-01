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На Тайване рухнул мост в рыбацком порту. Есть пострадавшие
На Тайване рухнул арочный мост. Сообщается, что мост протяженностью 140 метров обвалился в тот момент, когда по нему проезжала автоцистерна.
Инцидент случился в рыбацком порту Наньфанъао на северо-востоке Тайваня в уезде Илань.
Местный телеканал CNA сообщил о не менее 10 пострадавщих, но это число может увеличиться. Поиски в завалах моста продолжается.
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1 октября 2019
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