На Тайване рухнул мост в рыбацком порту в уезде Илань
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На Тайване рухнул мост в рыбацком порту. Есть пострадавшие

На Тайване рухнул арочный мост. Сообщается, что мост протяженностью 140 метров обвалился в тот момент, когда по нему проезжала автоцистерна.

Инцидент случился в рыбацком порту Наньфанъао на северо-востоке Тайваня в уезде Илань.

Местный телеканал CNA сообщил о не менее 10 пострадавщих, но это число может увеличиться. Поиски в завалах моста продолжается.

  • 1 октября 2019
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