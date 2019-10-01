Зеленский Тому Крузу: "А вы красивый"
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Зеленский Тому Крузу: "А вы красивый. Как в кино"

Президент Украины Владимир Зеленский встретился в своем киевском офисе с актером Томом Крузом.

Круз прибыл в Киев по приглашению Зеленского, сообщает сайт президента.

Актер рассказал, что подыскивает на Украине локации для съемок своего нового фильма.

  • 1 октября 2019
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