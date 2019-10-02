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Видео
"Хэппи Рашн". Мемы, котики и кровь. Выпуск 1
Сможет ли иностранец понять русского? Мы предложили жителям Лондона сыграть в игру и попробовать ответить на несколько вопросов о России.
В шоу "Хэппи рашн" две команды борются друг с другом, пытаясь понять смысл мемов и узнать знакомые каждому из нас бытовые предметы.
Продюсер - Злата Онуфриева, дизайнер - Денис Королев.
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2 октября 2019
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