"Хеппи Рашн". Шоу, в котором иностранцы пытаются понять русские мемы и быт
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"Хэппи Рашн". Мемы, котики и кровь. Выпуск 1

Сможет ли иностранец понять русского? Мы предложили жителям Лондона сыграть в игру и попробовать ответить на несколько вопросов о России.

В шоу "Хэппи рашн" две команды борются друг с другом, пытаясь понять смысл мемов и узнать знакомые каждому из нас бытовые предметы.

Продюсер - Злата Онуфриева, дизайнер - Денис Королев.

  • 2 октября 2019
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