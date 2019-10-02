Павел Устинов: "Когда мне надели наручники, я понял, что что-то не то происходит"
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Павел Устинов - о российском суде, театре и армии

Актера Павла Устинова приговорили к 3,5 годам колонии за применение насилия против росгвардейца на митинге 3 августа. Позже суд изменил приговор на один год условно.

Сам актер утверждает, что вовсе не участвовал в митинге, а у метро Пушкинская в тот день просто ждал друга. Дело Устинова вызвало широкий резонанс: многие актеры и режиссеры не только высказались в его поддержку, но и собрали очередь на одиночные пикеты.

Корреспондент Русской службы Би-би-си Наталия Зотова поговорила с Павлом Устиновым и узнала, что он думает о российских законах, как изменилось его отношение к политике и будет ли он поддерживать других фигурантов "московского дела".

  • 2 октября 2019
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