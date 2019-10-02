В Лондоне открылся магазин Бэнкси, но попасть туда нельзя
Британский художник Бэнкси открыл магазин, который просуществует несколько недель. Покупатели попасть внутрь здания на юге Лондона не могут. Все будет продаваться через интернет.
Сайт с каталогом должен стать доступен в ближайшее время. Художник обещает, что цены будут начинаться от 10 фунтов (800 рублей).
Самой дорогой работой художника пока считается Devolved Parliament ("Регресс парламента"). На Sotheby's за нее планируют выручить до 2 миллионов фунтов (160 миллионов рублей).
Художник утверждает, что открытие магазина – вынужденная мера. Компания по продаже открыток пыталась завладеть юридическими правами на имя Бэнкси. Чтобы этого не допустить, ему пришлось начать продавать товары под своим брендом.
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2 октября 2019
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