Формула нелюбви. Поможет ли Украине план Штайнмаера? | ТВ-новости
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Поможет ли Украине план Штайнмаера? | ТВ-новости

С понедельника по пятницу на телеканале "Дождь" и на bbcrussian.com Русская служба Би-би-си рассказывает о наиболее значимых событиях дня.

В выпуске за 2 октября:

  • О чем договорились стороны конфликта на востоке Украины и поможет ли план немецкого президента закончить войну.
  • Павел Устинов рассказал Би-би-си о самом драматичном моменте своего задержания и о поддержке других фигурантов московского дела.
  • Блокировка "Ферганы". За что Роскомнадзор ограничил доступ к информационному агентству, рассказывающему о событиях в Центральной Азии.
  • Принц Гарри и Меган подали иск против британской газеты Mail on Sunday.
  • Как работает воздушная скорая помощь в Великобритании.
  • 2 октября 2019
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