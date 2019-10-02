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Поможет ли Украине план Штайнмаера? | ТВ-новости
С понедельника по пятницу на телеканале "Дождь" и на bbcrussian.com Русская служба Би-би-си рассказывает о наиболее значимых событиях дня.
В выпуске за 2 октября:
- О чем договорились стороны конфликта на востоке Украины и поможет ли план немецкого президента закончить войну.
- Павел Устинов рассказал Би-би-си о самом драматичном моменте своего задержания и о поддержке других фигурантов московского дела.
- Блокировка "Ферганы". За что Роскомнадзор ограничил доступ к информационному агентству, рассказывающему о событиях в Центральной Азии.
- Принц Гарри и Меган подали иск против британской газеты Mail on Sunday.
- Как работает воздушная скорая помощь в Великобритании.
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2 октября 2019
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