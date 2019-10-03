Media player
Media playback is unsupported on your device
Видео
Нервы на пределе: полицейский убил коллег в Париже | ТВ новости
С понедельника по пятницу на телеканале "Дождь" и на bbcrussian.com Русская служба Би-би-си рассказывает о наиболее значимых событиях дня.
В выпуске за 3 октября:
- Убийство полицейских в Париже
- Изменит ли систему отставка главы ФСИН. Мнение Ольги Романовой, главы фонда "Русь сидящая"
- Утечка данных клиентов Сбербанка? Легко
- За колосок. Тюрьма для похитителей ванили на Мадагаскаре
- Опасно ли красное мясо? Теперь нет
- Бэнкси открыл магазин. Но он закрыт
-
3 октября 2019
- Поделиться сообщением в Facebook
- Поделиться сообщением в Twitter
- Поделиться сообщением в ВКонтакте
- Поделиться сообщением в Telegram
- Поделиться сообщением в Facebook
- Поделиться сообщением в Twitter
- Поделиться сообщением в ВКонтакте
- Поделиться сообщением в Telegram
-
Поделиться
Поделиться сообщением вВнешние ссылки откроются в отдельном окне
-
-
MessengerПоделиться сообщением в Messenger
-
MessengerПоделиться сообщением в Messenger
-
-
ВКонтактеПоделиться сообщением в ВКонтакте
-
LiveJournalПоделиться сообщением в LiveJournal
-
Мой мирПоделиться сообщением в Мой мир
-
ОдноклассникиПоделиться сообщением в Одноклассники
-
-
-
-
TelegramПоделиться сообщением в Telegram
Скопировать ссылкуО том, как поделиться
Внешние ссылки откроются в отдельном окне