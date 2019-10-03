На пределе: в Париже убиты четверо полицейских | ТВ новости
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Нервы на пределе: полицейский убил коллег в Париже | ТВ новости

С понедельника по пятницу на телеканале "Дождь" и на bbcrussian.com Русская служба Би-би-си рассказывает о наиболее значимых событиях дня.

В выпуске за 3 октября:

  • Убийство полицейских в Париже
  • Изменит ли систему отставка главы ФСИН. Мнение Ольги Романовой, главы фонда "Русь сидящая"
  • Утечка данных клиентов Сбербанка? Легко
  • За колосок. Тюрьма для похитителей ванили на Мадагаскаре
  • Опасно ли красное мясо? Теперь нет
  • Бэнкси открыл магазин. Но он закрыт
  • 3 октября 2019
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