Зеленский и Лукашенко о России: как шутили президенты | ТВ-Новости
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Зеленский и Лукашенко о России: как шутили президенты | ТВ-Новости

С понедельника по пятницу на телеканале "Дождь" и на bbcrussian.com Русская служба Би-би-си рассказывает о наиболее значимых событиях дня.

В выпуске за 4 октября:

  • Как Владимир Зеленский уходил от ответа на вопрос нашего корреспондента о "формуле Штайнмайера".
  • Браки для удовольствий или детская проституция? Мы увидим расследование Би-би-си о том, как некоторые шиитские имамы в Ираке продают в сексуальное рабство детей.
  • Первым делом - самолеты. Жители деревень возле Шереметьево жалуются на новую взлетно-посадочную полосу. Их должны были расселить. Но расселили не всех.
  • 4 октября 2019
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