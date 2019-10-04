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Зеленский и Лукашенко о России: как шутили президенты | ТВ-Новости
С понедельника по пятницу на телеканале "Дождь" и на bbcrussian.com Русская служба Би-би-си рассказывает о наиболее значимых событиях дня.
В выпуске за 4 октября:
- Как Владимир Зеленский уходил от ответа на вопрос нашего корреспондента о "формуле Штайнмайера".
- Браки для удовольствий или детская проституция? Мы увидим расследование Би-би-си о том, как некоторые шиитские имамы в Ираке продают в сексуальное рабство детей.
- Первым делом - самолеты. Жители деревень возле Шереметьево жалуются на новую взлетно-посадочную полосу. Их должны были расселить. Но расселили не всех.
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4 октября 2019
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