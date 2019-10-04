"Здесь же кругом люди": жизнь в 100 метрах от взлетной полосы "Шереметьева"

Беженцы из Сирии жили в аэропорту Шереметьево. Что было потом?

Семья сирийских беженцев, которая в 2015-м более двух месяцев жила в транзитной зоне аэропорта Шереметьево, уже больше года живет во Львове. Там дети ходят в школу, играют в футбол и мечтают все же попасть на Запад.