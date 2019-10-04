"Здесь же кругом люди": жизнь в 100 метрах от взлетной полосы
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"Здесь же кругом люди": жизнь в 100 метрах от взлетной полосы "Шереметьева"

Новая взлетно-посадочная полоса московского аэропорта "Шереметьево" заработала в полную силу, несмотря на то, что прилегающая вплотную деревня Дубровки до сих пор полностью не расселена.

Местные жители жалуются на создаваемый самолетами шум и запах топлива. Государство планирует выкупить все участки рядом с полосой, но когда это произойдет - неизвестно.

  • 4 октября 2019
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